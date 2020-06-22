Bursaspor, Metin Diyadin ile anlaşmaya vardı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Metin Diyadin ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı. (beIN)
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