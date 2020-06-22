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Bursaspor, Metin Diyadin ile anlaşmaya vardı!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 22.06.2020 20:50 | Son Güncelleme

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Bursaspor, sezon sonuna kadar Metin Diyadin ile anlaşmaya vardı.

Bursaspor, Metin Diyadin ile anlaşmaya vardı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Metin Diyadin ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı. (beIN)

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