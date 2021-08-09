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Bursaspor, Ozan Sol'u transfer etti

09.08.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor, Ozan Sol'u transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ozan Sol'u kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bodrumspor forması giyen kanat oyuncusu Sol ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Ozan Sol'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." denildi.

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