Bursaspor penaltı şanssızlığını kırdı

Yeşil-beyazlılar, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa maçından sahadan bir puanla ayrıldı. Ligde 29. maçına çıkan timsah, puan cetvelinde 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Düşme hattının 2 puan uzağında yer alan yeşil-beyazlılar, bu sezon yaşadığı penaltı şansızlığını kırdı.

Ligde Kasımpaşa maçına kadar 5 penaltı kazanan Timsah, bunlardan 4 tanesini gole çeviremedi. Üst üste kazanılan 4 penaltıdan yararlanamayan Bursaspor'da Kasımpaşa maçında topu beyaz noktaya koyan Aytaç Kara, fileleri havalandırdı.

Bursaspor'da kazanılan penaltı atışlarının 4'ünü Aytaç Kara, 1'er tanesini de Umut Nayir ve Diafra Sakho kullandı. Aytaç Kara, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa ile oynanan maçlarda penaltıyı gole çevirdi. Daha sonra Galatasaray ve Evkur Malatyaspor maçlarında topun başına geçen Kara, penaltıları gole çeviremedi. Kara, Galatasaray maçında kaleci Muslera'dan dönen topu ağlarla buluşturdu. Umut Nayir, Atiker Konyaspor ve Diafra Sakho Demir Grup Sivasspor müsabakalarında penaltıyı gole çevirememişti.

