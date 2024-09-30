Bursaspor rekorlara doymuyor! Muşspor karşısında bir kez daha seyirci rekoru kırıldı

2010 yılında Süper Lig'de şampiyon olan Bursaspor, iki hafta önce kırdığı TFF 3’üncü Lig'in seyirci rekorunu tazeledi.

REKOR SEYİRCİ

2 hafta önce Tokat Belediye Plevne Spor maçını Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda 41 bin 300 taraftar takip ederken, bu haftaki Muşspor maçında 43 bin 160 taraftar yerinde izledi.

Stadyum çevresinde ve stat içinde güzel görüntüler sergileyen Bursaspor taraftarı, kulüplerinin yeniden eski günlerine dönmesinde başrol oynayacaklarını gösterdi

Bursaspor böylece 3'üncü Lig'de seyirci rekorunu iki hafta arayla yenilemiş oldu.