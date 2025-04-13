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Bursaspor şampiyonluğunu ilan etti! Üst lige geri döndü...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.04.2025 17:31
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3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor'u 2-1 yenen Bursaspor, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ve 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bursaspor şampiyonluğunu ilan etti! Üst lige geri döndü...

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Artvin Hopaspor'un stadyumunun tadilat olduğu gerekçesiyle yaptığı başvurusu nedeniyle müsabaka Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın biletlerine Bursaspor seyircisi yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıktıktan kısa bir süre sonra 13 bin 732 kapasiteli stattaki maçın biletleri tamamı satıldı.

GERİDEN GELİP KAZANDILAR

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Karşılaşmanın ilk yarısında Artvin Hopaspor 27. dakikada Alperen Gündoğdu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyunu rakip sahaya yıkan ve baskıyı arttıran Bursaspor, 43. dakikada Furkan Sakı'nin ceza sahası dışından attığı golle skoru eşitledi ve ilk devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alınan ve seyircinin de baskısıyla ataklar üreten Bursaspor, 83. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Bursaspor bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Yeşil-beyazlılar, önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
spor Bursaspor futbol
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