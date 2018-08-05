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Bursaspor Samuel Eto'o'nun peşinde

BURSASPOR HABERLERİ  | 05.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

Pappis Cisse ve Seydou Doumbia transferlerinde sonuca ulaşamayan Bursaspor, rotasını Samuel Eto’o’ya çevirdi. Konyaspor ile yollarını ayıran Kamerunlu golcüyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği, tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği öğrenildi.

Bursaspor Samuel Eto'o'nun peşinde

Kadrosuna mutlaka yıldız bir forvet katmak isteyen Bursaspor, bu doğrultudaki ilk hedefini Papiss Cisse ve Seydou Doumbia olarak belirlemişti. Uzun süredir bu iki isim için girişimlerini sürdüren Yeşil- Beyazlılar, bir türlü sonuca ulaşamadı. Cisse için Çin ekibi Shandong Luneng ile anlaşan Timsah, Senegalli futbolcunun isteklerini karşılayamadı ve görüşmeler durma noktasına geldi. Seydou Doumbia’nın kiralanması için de Sporting Lizbon’la görüşen Timsahlar, Portekiz ekibinden olumsuz yanıt alınca transfer zora girdi.

Türkiye’de kalmak istiyor

Rotasını Konyaspor’dan ayrılan Samuel Eto’o’ya çeviren Bursa, Kamerunlu yıldızla görüşmelere başladı. 37 yaşındaki futbolcuyla kurulan ilk temaslardan olumlu sonuç olan Timsahlar, önümüzdeki günlerde yıldız golcü ile tekrardan pazarlık masasına oturacak ve transfere nokta koymaya çalışacak. Eto’o’nun Türkiye’de kalmak istemesi nedeniyle Bursa’nın teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında. (FANATİK)

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