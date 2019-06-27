Bursaspor Sebastian Frey'e borcunu ödedi ve ceza almaktan kurtuldu

Bursaspor Kulübü, FIFA'lık olduğu Sebastian Frey'e borçlarını ödeyerek transfer yasağı ve puan silme cezasının ihtimalini ortadan kaldırdı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA tarafından Bursaspor hakkında verilen kararın gereğinin yerine getirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüzün imkanlarıyla ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın desteğiyle Sebastian Frey’e alacakları ödenmiştir. Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalkmıştır." ifadelerine yer verildi.
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