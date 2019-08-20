SPOR

Bursaspor, Selçuk Şahin ile anlaştı

BURSASPOR HABERLERİ  | 20.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

Bursaspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen tecrübeli futbolcu Selçuk Şahin ile prensipte anlaştı.

Bursaspor, Selçuk Şahin ile anlaştı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda kaybeden Bursaspor'da transfer tahtasının açılmasıyla birlikte hareketli günler geçmesi bekleniyor. Yeşil-Beyazlılar'da ilk imzalardan birinin 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Selçuk Şahin olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği ile TFF 1. Lig'de forma giyen Şahin, takımının yeniden Süper Lig'e çıkmasında başrol oyunculardan birisi olmuştu. Geçen sezon 28 maçta 2 gol, 2 asist ile oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig kariyerinde ise 335 maça çıkıp 20 gol attı.

CÜNEYT KÖZ DE TAMAM
Öte yandan yeşil-beyazlılar, stoper Cüneyt Köz ile anlaştı. El sıkışılan Cüneyt Köz, çalışmalarını tek başına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürüyor. Geçen sezon Balıkesirspor'da 28 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki stoperle 1 yıllık mukavele yapılacağı belirtildi. Ayrıca bonservisi elinde bulunan Anıl Karaer ve Konyaspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Recep Aydın da Bursaspor'un transfer gündeminde...

Milyonlarcası var! Adıyaman'da şaşırtan keşifMilyonlarcası var! Adıyaman'da şaşırtan keşif
Ertuğrul'un yerine BoyeErtuğrul'un yerine Boye
Ertuğrul Ersoy için karar verildiErtuğrul Ersoy için karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor selçuk şahin Gençlerbirliği

En Çok Okunan Haberler

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Falcao, G.Saray taraftarını heyecanlandırdı

Falcao, G.Saray taraftarını heyecanlandırdı

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

''Bursaspor’un büyüklüğü değişmez''

''Bursaspor’un büyüklüğü değişmez''

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bursa pes etmedi!

Bursa pes etmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor, Selçuk Şahin ile anlaştı

Selçuk Şahin'den sürpriz transfer

Bursaspor, Ertuğrul Ersoy'un yerine John Boye'u istiyor

Ertuğrul'un yerine Boye

Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy kadroda yok

Ertuğrul Ersoy için karar verildi

Bursaspor 3 futbolcudan gelir elde etti

Bursa 3 futbolcudan gelir elde etti

Bursaspor 1 - 0 Difaa El Jadida

Bursa tek golle güldü

Umut Meraş için Lille iddiası

Umut Meraş için Lille iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.