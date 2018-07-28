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Bursaspor, Sercan Yıldırım'la yollarını ayırdı

BURSASPOR HABERLERİ  | 28.07.2018 19:10 | Son Güncelleme

Bursaspor'da Sercan Yıldırım'ın sözleşmesi feshedildi

Bursaspor, Sercan Yıldırım'la yollarını ayırdı

Bursaspor, tecrübeli golcüsü Sercan Yıldırım'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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