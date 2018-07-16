Bursaspor Serdar Kurtuluş'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Bursaspor’da ayrılık... Serdar Kurtuluş’un sözleşmesi feshedildi. Tedavi süreci devam eden tecrübeli futbolcu sahalara dönebilirse Bursaspor’da bedavaya oynayacağını söyledi.
Serdar’ın alacağından büyük fedakarlık yaptığı bildirildi.
Kadroda düşünülmeyen Sercan Yıldırım’la da yönetim birkaç gün içinde sözleşmeyi feshetmeye hazırlanıyor.
(Fanatik)
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