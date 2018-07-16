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Bursaspor Serdar Kurtuluş'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

BURSASPOR HABERLERİ  | 16.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de flaş bir ayrılık yaşandı. Bursaspor yönetimi, sakatlığı nedeniyle iki sezondur forma giyemeyen Serdar Kurtuluş'la karşılıklı anlaşma sağlayarak sözleşmesini feshetti.

Bursaspor Serdar Kurtuluş'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Bursaspor’da ayrılık... Serdar Kurtuluş’un sözleşmesi feshedildi. Tedavi süreci devam eden tecrübeli futbolcu sahalara dönebilirse Bursaspor’da bedavaya oynayacağını söyledi.

Serdar’ın alacağından büyük fedakarlık yaptığı bildirildi.

Kadroda düşünülmeyen Sercan Yıldırım’la da yönetim birkaç gün içinde sözleşmeyi feshetmeye hazırlanıyor.

(Fanatik)


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