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Bursaspor, Seydou Doumbia ve Papiss Cisse'den vazgeçti

BURSASPOR HABERLERİ  | 06.08.2018 17:24 | Son Güncelleme

Bursaspor, daha önce gündeminde yer alan Seydou Doumbia ve Papiss Cisse transferinden vazgeçti.

Bursaspor, Seydou Doumbia ve Papiss Cisse'den vazgeçti

Bursaspor'da santrfor mevkisi için çalışmalar sürerken, yeşil beyazlı kulüp bu noktada Seydou Doumbia ve Papiss Cisse'yi gündemine aldı. Ancak her iki oyucunun yüksek maliyetinden dolayı bir girişimde bulunulmayacağı öğrenildi.

Bu akşam transfer gündemindeki oyuncuları görüşecek olan yeşil-beyazlılarda başkan Ali Ay, Omeuro ve Nielsen için yazışmaların yapıldığını ve kulüplerinden haber beklediklerini belirtirken, Mossoro ve Henri Saivet'in de gündemlerinde olduğunu ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor seydou doumbia papiss cisse

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