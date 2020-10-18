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Bursaspor taraftarından muhteşem piksel karton koreografisi

BURSASPOR HABERLERİ  | 18.10.2020 14:06 | Son Güncelleme

Bursaspor’un taraftar grubu Maraton, Balıkesirspor maçı öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’na özel bir koreografi hazırladı.

Bursaspor taraftarından muhteşem piksel karton koreografisi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, bu akşam Balıkesirspor’la karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyaz sevdalıları bu maç öncesi takımlarına güzel bir sürpriz hazırladı.

Maraton Platformu, 'Bu sevda kalbimizde uzun bir maraton' açıklamasını yaparak Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’na uyguladığı pixel karton koreografisinin videosunu yayınladı.

Sosyal medyada bir anda yayılan video, farklı birçok takım taraftarının da takdirini topladı. Bursaspor-Balıkesirspor karşılaşması saat 19.00’da başlayacak.

(İHA)

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