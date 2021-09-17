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Bursaspor taraftarları Eren Bülbül ve Ferhat Gedik adına Nijer'de su kuyusu açtırdı

17.09.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor taraftarları Eren Bülbül ve Ferhat Gedik adına Nijer'de su kuyusu açtırdı

Bursasporlu taraftarlar, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül anısına Nijer'de su kuyusu açtırdı.

Bu amaçla para toplayan taraftarlar, Gedik ve Bülbül anısına su kuyusu açtırmak için Bursa İHSANDER Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Derneğine müracaat etti.

Dernek tarafından gerçekleştirilen girişimler sonucu Nijer'de "Şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik" adıyla su kuyusu açıldı.

Dernek başkanı Ercan Durak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suya muhtaç insanlar adına vefa gösteren Bursasporlu kardeşlerimize duyarlılıklarından ötürü çok teşekkür ediyorum." dedi.

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