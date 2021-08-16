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Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdı

16.08.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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