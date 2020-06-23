SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor
  4. Bursaspor, teknik direktörlük için İrfan Buz ile prensipte anlaşma sağladı

Bursaspor, teknik direktörlük için İrfan Buz ile prensipte anlaşma sağladı

BURSASPOR HABERLERİ  | 23.06.2020 20:53 | Son Güncelleme

Bursaspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile prensipte anlaşma sağladı.

Bursaspor, teknik direktörlük için İrfan Buz ile prensipte anlaşma sağladı

TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olduktan sonra İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Bursaspor, Adanaspor maçına kadar yeni hocasını belirlemek istiyor.

Yeni hoca adaylarından biri olan Metin Diyadin'den vazgeçen yeşil-beyazlı yönetimin, İrfan Buz ismini gündeme aldığı öğrenildi. Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile prensipte anlaşma sağladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturduKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu
Bursaspor stadyumda çalıştıBursaspor stadyumda çalıştı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Galatasaray'a bir darbe daha! Mert Hakan'dan sonra...

Galatasaray'a bir darbe daha! Mert Hakan'dan sonra...

Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrıldı!

Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrıldı!

''F.Bahçe'yi yenmek için Hagi'den prim aldık!''

''F.Bahçe'yi yenmek için Hagi'den prim aldık!''

Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı!

Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor, teknik direktörlük için İrfan Buz ile prensipte anlaşma sağladı

Bursaspor'da İrfan Buz sesleri

Bursaspor stadyumda çalıştı

Bursaspor stadyumda çalıştı

Emirhan Aydoğan hırs küpü

Emirhan Aydoğan hırs küpü

Abdullahi Shehu: Herkes hazır, futbola dönmeyi istiyor

'Herkes hazır, futbola dönmeyi istiyor'

Bursaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Bursaspor'dan iyi haber

Beşiktaş paylaşımı yaptı, Bursaspor gönderdi!

Beşiktaş paylaşımı yaptı, takımdan kovuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.