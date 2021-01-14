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Bursaspor'un 46 milyon TL'ye ihtiyacı var

FUTBOL HABERLERİ  | 14.01.2021 12:36 | Son Güncelleme

Sezon başında transfer tahtasını açamayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden Bursaspor, devre arasında yasağı kaldırması için en az 46 milyon TL'ye ihtiyacı var. Yeşil beyazlı yönetim, kararını olası ayrılıklara göre verecek.

Bursaspor'un 46 milyon TL'ye ihtiyacı var

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da transfer tahtasının açılıp açılmayacağı merak konusu haline geldi. Sezona transfer yasağını kaldıramadan başlayan ve gençlerine güvenerek yola çıkan yeşil beyazlı takım, ligde 27 puan toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

Ancak olası futbolcu ayrılıkları ve Süper Lig hedefinden sapmamak için takviyelerin de ihtiyaç olduğunu düşünen Bursaspor yönetiminin, transfer tahtasını kaldırabilmesi için en az 46 milyon TL'ye ihtiyacı var. Yeni dosyalarla ilgili TFF’den henüz bilgi alamayan yeşil beyazlı kulübün, beklenmedik ayrılıklar olması halinde oradan gelecek parayla bu yasağı kaldırması bekleniyor.

Birçok takımın transfer listesinde olan Bursasporlu futbolculardan, ayrılan olmaması halinde ise transfer tahtasının açılması beklenmiyor. Konuyla ilgili başkan Erkan Kamat ve teknik direktör Mustafa Er'in sık sık fikir alışverişi yaptığı, genç çalıştırıcının tahta açılması halinde transfer listesini hazır tuttuğu da gelen bilgiler arasında.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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