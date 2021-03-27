SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor
  4. Bursaspor’un Ataberk Dadakdeniz'in sözleşmesini uzatmadı

Bursaspor’un Ataberk Dadakdeniz'in sözleşmesini uzatmadı

27.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz, sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini henüz uzatmadı. Yeşil-beyazlı yönetimin girişimlerde bulunduğu ancak sonuç alamadığı öğrenildi.

Bursaspor’un Ataberk Dadakdeniz'in sözleşmesini uzatmadı

TFF 1. Lig'in dikkat çeken kalecileri arasında yer alan Ataberk Dadakdeniz’in, yeni sezonda Bursaspor’da devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi.

Sezon sonunda (31 Mayıs 2021) sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki file bekçisiyle yapılan görüşmeler sonrasında henüz her hangi bir sonuca varılmadı. Bu sezon Bursaspor formasıyla 18 maça çıkan Ataberk Dadakdeniz, kalesinde 29 gol gördü. Maç başına 3.8 kurtarış yapan genç kaleci, Boluspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası eldivenleri Canberk Yurdakul’a teslim etmişti. Teknik direktör Mustafa Er’in Altay maçında kime şans vereceği ise merak konusu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Süper Lig şampiyonun elektrikleri kesildiSüper Lig şampiyonun elektrikleri kesildi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran vahşet! 5 aylık hamileydi, 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! 5 aylık hamileydi, 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Alevlerin içinde kalan adam feci şekilde yandı

Alevlerin içinde kalan adam feci şekilde yandı

Flaş sözler! "G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu"

Flaş sözler! "G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu"

Veda sonrası 7 futbolcunun tavrı dikkat çekti!

Veda sonrası 7 futbolcunun tavrı dikkat çekti!

İşte Ali Koç'un görüştüğü yabancı teknik adam!

İşte Ali Koç'un görüştüğü yabancı teknik adam!

Michael Kraft görevine devam edecek

Michael Kraft görevine devam edecek

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Diğer Haberler

Bursaspor’un Ataberk Dadakdeniz'in sözleşmesini uzatmadı

Bursaspor genç kalecinin sözleşmesini uzatmadı

Bursaspor Özer Hurmacı'dan faydalanamıyor

Bursaspor Özer Hurmacı'dan faydalanamıyor

Süper Lig eski şampiyon Bursaspor'un stad elektrikleri kesildi

Süper Lig şampiyonun elektrikleri kesildi

Bursaspor’da 3 yönetici istifa etti

Bursaspor’da 3 yönetici istifa etti

Bursaspor’dan Ali Akman açıklaması

Bursaspor’dan Ali Akman açıklaması! Sözleşmesi feshedilmişti...

Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi

Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.