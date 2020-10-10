Bursaspor’un Bolu kampı sona erdi

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak değerlendirmek isteyen Bursaspor, beklediği verimi alamadı.
Sadece 5 gün süren kampta, Covid-19 problemi sebebiyle hazırlık maçı yapacak takım bulmakta güçlük çeken yeşil-beyazlılar, çareyi Bursa’ya dönmekte buldu. Bu sabah Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde 1 saatlik idman yapan ve taktik çalışan Bursasporlu futbolcular, öğle yemeğinin ardından Bursa’ya dönecek.
Yeşil-beyazlılar yarın saat 16.00’da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Bandırmaspor’la karşı karşıya gelecek.
(İHA)
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