Bursaspor’un eski Başkanı Murat Gülez vefat etti

Bir dönem Divan Kurulu Başkan Yardımcılığı da yapan Gülez için Bursaspor Kulübü resmi internet sitesinden başsağlığı yayınladı. Bursaspor Kulübü yayınladığı mesajda; "Eski Başkanlarımızdan Murat Gülez’in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Murat Gülez’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.



