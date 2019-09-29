SPOR

Bursaspor'un evinde bileği bükülmüyor

FUTBOL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

Bursaspor'un iç sahada bileği bükülmüyor. TFF 1. Lig'de şu ana kadar iç sahada 3 karşılaşmada boy gösteren yeşil-beyazlılar, bu maçlarda daha önce Süper Lig'de de rakip olduğu Akhisarspor, Osmanlıspor ve BB Erzurumspor'u mağlup etmeyi başardı.

Bursaspor'un evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Bursaspor, bu sezon iç saha maçlarında rakiplerine şans tanımıyor. 6 haftası geride kalan ligde 4 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Bursaspor, sahasında şu ana kadar kayıp yaşamadı.

Yeniden zirveye sloganıyla lige başlayan timsah, evinde oynadığı maçlarda Akhisarspor'u 2-1, Osmanlıspor'u 3-1 ve BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sahasında taraftarının muhteşem desteğini de arkasına alan timsah, önümüzdeki hafta Altay deplasmanından da 3 puan alarak milli araya moralli girmek istiyor. Bursaspor bu hafta aldığı galibiyetle geçtiğimiz haftada aldığı Adana Demirspor yenilgisini unuttururken, puanını da 12'ye yükseltmeyi başardı.

İLK LİG MAÇINDA GOL ATTI

Öte yandan Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı stoper Mamadou Diarra, ilk lig maçında golle tanıştı. Anıl ile birlikte ilk maçında uyumlu bir futbol ortaya koyan Diarra, Erzurum maçında sahanın en iyi oyuncularından biri olarak yer aldı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Bunu yapan Suriyeli genci alnından öptüBunu yapan Suriyeli genci alnından öptü
Günün ilk derbisinde 7 gol var! Fark...Günün ilk derbisinde 7 gol var! Fark...
İşte dev derbinin kadrolarıİşte dev derbinin kadroları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor tff 1. lig bb erzurumspor Osmanlıspor akhisarspor süper lig

En Çok Okunan Haberler

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme

G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme

G.Saray'da penaltı isyanı! Flaş açıklama

G.Saray'da penaltı isyanı! Flaş açıklama

Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması

Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması

Altay'dan G.Saraylıları kızdıran sözler

Altay'dan G.Saraylıları kızdıran sözler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor'un evinde bileği bükülmüyor

Bursaspor'un evinde bileği bükülmüyor

Günün ilk derbisinde 7 gol var! Fark...

Günün ilk derbisinde 7 gol var! Fark...

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Ozan Kabak'tan Şenol Güneş sözleri

Ozan Kabak'tan Şenol Güneş sözleri

Yılmaz Vural'dan canlı yayında şoke eden sözler

Yılmaz Vural'dan canlı yayında şoke eden sözler

Süper Lig'e ismini kazıyan futbolcular şimdi nerede?

Süper Lig'e ismini kazıyan futbolcular şimdi nerede?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.