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Bursaspor'un seyirci ortalaması 20 bini aştı

BURSASPOR HABERLERİ  | 23.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Bursaspor evinde oynadığı lig maçlarında ortalama 20 binin üzerinde taraftarının tribünlere gelmesine karşın iyi bir grafik sergileyemedi. Yeşil beyazlılar sahasında topladığı 18 puanla ligde bu sezon en kötü iç saha performanslarından birini sergiledi.

Bursaspor'un seyirci ortalaması 20 bini aştı

Spor Toto Süper Lig’de Akhisarspor’u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor, kritik bir maça çıkacak. Ligin son sırasına demirleyen rakibi karşısında mutlak galibiyeti hedefleyen yeşil beyazlılar, bu sezon iç sahada iyi bir grafik sergileyemese de taraftarından destek görüyor.

Ligde bu sezon 15 maçı geride bırakan Bursaspor’un bu mücadelelerini tribünde toplam 301 bin 507 biletli seyirci takip etti. Maç başı ise ortalama 20 bin 100 biletli seyirci tribünde yer aldı. Bursaspor, 147 bin 888 Passolig satarken, bu alanda da 5’inci basamakta yer alıyor.

EN ÇOK GALATASARAY MAÇINDA DOLDU
Bursaspor’un bu sezon iç sahada en çok seyircili maçı Galatasaray mücadelesi oldu. Yeşil beyazlıların, sahadan 3-2 mağlup ayrıldığı karşılaşmayı 30 bin 825 biletli seyirci tribünden izledi. Bursaspor’un bu sezon evindeki en düşük seyircili maçı ise Kasımpaşa karşılaşmasıydı. Bu mücadeleyi tribünlerden sadece 10 bin 100 biletli seyirci takip etti. Yeşil beyazlıların Galatasaray maçı dışında sırasıyla en çok izlenen maçları ise; Fenerbahçe (29 bin 602), Beşiktaş (27 bin 807) ve Trabzonspor (25 bin 974) karşılaşmaları oldu.

15 MAÇTA 18 PUAN TOPLAYABİLDİ
Öte yandan Bursaspor sahasında ise bu sezon beklentileri karşılayamadı. Yeşil beyazlılar 15 maçta 4 galibiyet alırken, 6 kez berabere kaldı ve 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sadece 14 kez gol sevinci yaşayan yeşil beyazlılar, ligde İstikbal Mobilya Kayserispor ile birlikte sahasında en az gol atan ekip oldu. 18 puan toplayabilen Bursaspor, ligde son sıradaki Akhisarspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahasında en az puan toplayan takımlar arasında da yer aldı.

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