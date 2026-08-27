Aziz Yıldırım çılgına döndü! Lyon taraftarına küfürler yağdırdı: Oraya gelirim a...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, bu sonucun ardından 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI

Lyon ile Fenerbahçe'nin Fransa'da oynadığı maçın ardından ise saha karıştı. Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ve Archie Brown, maç sonrası sahada kutlama yaparken, Lyon teknik heyet ve futbolcuları, iki futbolcuya müdahale etti.

AZİZ YILDIRIM SİNİRDEN ÇILDIRDI

Saha içinin yanı sıra tribünlerde de gerginlik seviyesi artarken olaylara Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da dahil oldu. Yıldırım ve ekibinin olduğu bölüme tacizde bulunan bazı Fransız taraftarların bu tacizleri sonrası adeta çılgına dönen Aziz Yıldırım taraftarlara küfürler savurdu.

Yaşananlara çok sinirlenen Aziz Yıldırım'ın taraftarlara dönerek "Oraya gelirim a...." dediği görüldü.