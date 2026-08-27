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Aziz Yıldırım çılgına döndü! Lyon taraftarına küfürler yağdırdı: Oraya gelirim a...

Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Tarihi zaferin ardından sahada ve tribünlerde tansiyon yükselirken, Aziz Yıldırım'ın tribünde bulunan ve kendilerini taciz eden Lyon taraftarlarına tepkisi gündem oldu. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım çılgına döndü! Lyon taraftarına küfürler yağdırdı: Oraya gelirim a...
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, bu sonucun ardından 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

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MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI

Aziz Yıldırım çılgına döndü! Lyon taraftarına küfürler yağdırdı: Oraya gelirim a... 1

Lyon ile Fenerbahçe'nin Fransa'da oynadığı maçın ardından ise saha karıştı. Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ve Archie Brown, maç sonrası sahada kutlama yaparken, Lyon teknik heyet ve futbolcuları, iki futbolcuya müdahale etti.

AZİZ YILDIRIM SİNİRDEN ÇILDIRDI

Aziz Yıldırım çılgına döndü! Lyon taraftarına küfürler yağdırdı: Oraya gelirim a... 2

Saha içinin yanı sıra tribünlerde de gerginlik seviyesi artarken olaylara Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da dahil oldu. Yıldırım ve ekibinin olduğu bölüme tacizde bulunan bazı Fransız taraftarların bu tacizleri sonrası adeta çılgına dönen Aziz Yıldırım taraftarlara küfürler savurdu.

Yaşananlara çok sinirlenen Aziz Yıldırım'ın taraftarlara dönerek "Oraya gelirim a...." dediği görüldü.

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