Bursaspor'un yeni transferi Henri Saivet kontrolden geçti

Yeşil-beyazlı kulübün İngiliz ekibi Newcastle United'tan 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Henri Saivet, bugün Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçti.
Acıbadem Bursa Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Saivet, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Tecrübeli oyuncunun akşam saatlerinde İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılacak antrenmana katılması bekleniyor.
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