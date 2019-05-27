Bursaspor ve Erzurumspor'dan flaş başvuru! 'Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırılsın'

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve Bursaspor Başkanı Ali Ay, bu sezon yeni gelen VAR sisteminde yapılan hatalar nedeniyle küme düşmenin olmaması için talepte bulunduklarını söyledi. Öte yandan Üneş, küme düştükleri karşılaşmanın ardından sezon boyunca yapılan hakem hatalarına tepki gösterirken, MHK'nın eski başkanı Yusuf Namoğlu'nu da hedef aldı. VAR sisteminin mağduriyet yarattığını kaydeden Hüseyin Üneş, "Bu sene küme düşürülmemesi yönünde federasyona talebimiz var, siyasilerden destek bekliyoruz. Rol model aldığımız Avrupa'nın birçok liginde 20 takım var. 20 takıma çıkacaksa, o sene bu sene olmalı. Sen hata yaptın diye ben niye cezasını çekeyim. Yeni federasyon başkanımız ile de bu konuyu görüştük, bu sene takım düşürülmesin, önümüzdeki sene 4 düşsün, sonra 3, 3 devam etsin. Kamuoyundan ve siyasi büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Bu sene sadece bizim özelimizde değil, diğer düşen takımlara baktığımızda onların da VAR sistemi ile mağdur edildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"VAR SİSTEMİNİN YETERSİZLİĞİNİ GÖSTERDİK" Bursa Olay'a konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay ise "21 takım olma ihtimali, olmama ihtimalinden daha yüksek… Şu bir gerçek Bursaspor'un, Göztepe'nin, Erzurum'un düşmesini kimse istemiyor. Çünkü, şehir takımları ve Türk futbolunun da şehir takımlarına ihtiyacı var. Göztepe, biz, Erzurum çok iyi hazırlık yaptık. Özellikle VAR sisteminin yetersizliğini gösterdik. Dünya Kupası'nda 33 VAR kamerası varken, bizde 8' dedi. "TFF BAŞKANINA İLETTİK" 'VAR'dan çok canımız yandı mağdur durumdayız' diyen Ay, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Federasyon başkanımızla da görüştük… O da mağduriyetimizi gördü. Konuyla ilgili araştırma yapacaklarını dile getirdi. VAR'dan uğradığımız zararın tek telafisi ligdeki takım sayısının artırılması… İnanın diğer kulüpler de bizim yanımızda. Şimdi Göztepe, Erzurum ve Bursaspor olarak daha detaylı bir çalışma yapıyoruz. "DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE OLMAMIŞ ŞEYLER" Yusuf Namoğlu'na tepki gösteren Erzurumspor Başkanı, "Bizi kapalı kapılar ardında düşürdüyseniz biz mücadele etmeyelim dedik. MHK'da değişim oldu, yeni yönetimde de bir şey değişmedi, çok ilginç maçlar oynadık. Düştüğümüz için söylemiyoruz. İlk yarıda, hakem hatasından öte bir Akhisar maçı oynadık. Tekrar bakabilirler, yan hakemin önce gol verdiği pozisyon, kameralar sokuldu, 90+3, oyun bitmiş, kameralar sökülmüş! Olmayan görüntülerle golümüz iptal edildi. Bir Kasımpaşa maçı oynadık, inanılmaz şeyler oldu. VAr geldikten sonra dünyanın hiçbir yerinde olmamış şeyler oldu. Bu konuyla ilgili hala TFF ve MHK'dan tarafımıza yapılmış bir şey yok. Geçen hafta Fenerbahçe'ye 1-0 yenildik, Arslanboğa'ya soruyorum. Aynı pozisyon, tam tersi, Fenerbahçe kümeye oynayacak, kendi taraftarı önüne, o kadar kolay penaltı verir miydi? Namoğlu 70 küsür yaşında şimdi rahat rahat otursun. Kulüpler Birliği'nin toplantısına gelmiş kös kös oturuyordu." diye konuştu.