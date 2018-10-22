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Bursaspor yerli futbolcularla sahaya çıkıyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 22.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bursaspor, Galatasaray ile oynadığı müsabakada 8 yerli oyuncu ile sahaya çıktı.

Bursaspor yerli futbolcularla sahaya çıkıyor

Yeşil-beyazlı takımda sezon başında takımın başına getirilen Teknik Direktör Samet Aybaba, yeri futbolculara büyük önem veriyor. Galatasaray ile oynanan lig maçında 8 yerli futbolcuyla çıkan Bursaspor, oynadığı futbolla göz doldurdu. Galatasaray maçında ilk 11'de çıkan 8 yerliden 3 tanesinin alt yapıdan olmuş olması takdir topladı. Ayrıca altyapıdan 5 futbolcu yedek kulübesinde otururken, Aybaba 74. dakikada Ramazan Keskin'i sahaya sürdü.

Burak Kapacak göz doldurdu

Ligin ilk haftalarında ilk 11'de oynayan Beşiktaş maçının ardından yedek kulübesine çekilen Burak Kapacak, Galatasaray maçında göz doldurdu. Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun izlediği müsabakada sağ kanata etkili olan Kapacak, Aybaba tarafından 74. dakikada oyundan alındı.

En fazla 5 yabancıyla sahaya çıktı

Öte yandan yeşil-beyazlılar, sezon başından bu yana en fazla 5 yabancı futbolcuyla sahaya çıktı. Timsah sırasıyla Fenerbahçe'ye karşı 4, Kayserispor'a karşı 3, Konyaspor'a karşı 3, Beşiktaş'a karşı 5, Çaykur Rizespor'a karşı 5, Başakşehir'e karşı 5, Sivasspor'a karşı 5, Ankaragücü'ne karşı 5 ve Galatasaray'a karşı 3 yabancı futbolcuya görev verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bursaspor Galatasaray

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