Bursaspor, Yiğitali Bayrak’a veda etti

Bursaspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşanan kadronun önemli isimlerinden Yiğitali Bayrak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla genç futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Yiğitali Bayrak’a kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.