SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor

Bursaspor, Yiğitali Bayrak’a veda etti

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Yiğitali Bayrak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor, Yiğitali Bayrak’a veda etti
Berker İşleyen

Bursaspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşanan kadronun önemli isimlerinden Yiğitali Bayrak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla genç futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Yiğitali Bayrak’a kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İspanyol yıldız İtalya'nın yolunu tutuyor...İspanyol yıldız İtalya'nın yolunu tutuyor...
Yılın imzası her an atılabilir! Uğurcan Çakır teklifi ortaya çıktı, taraflar anlaştı...Yılın imzası her an atılabilir! Uğurcan Çakır teklifi ortaya çıktı, taraflar anlaştı...
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için uyarı: Üstünüze düşen bile var!

İstanbul için uyarı: Üstünüze düşen bile var!

Ünlü futbolcu Osayi’nin başına neler geldi neler! Gece kulübünde tanıştı, evine çağırdı... Soluğu karakolda aldı

Ünlü futbolcu Osayi’nin başına neler geldi neler! Gece kulübünde tanıştı, evine çağırdı... Soluğu karakolda aldı

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

Yılın imzası her an atılabilir! Uğurcan Çakır teklifi ortaya çıktı, taraflar anlaştı...

Yılın imzası her an atılabilir! Uğurcan Çakır teklifi ortaya çıktı, taraflar anlaştı...

İspanyol yıldız İtalya'nın yolunu tutuyor...

İspanyol yıldız İtalya'nın yolunu tutuyor...

Fenerbahçeli yöneticiler şaştı kaldı! Ferdi Kadıoğlu'nu sordular, 'Galatasaray' yanıtı aldılar

Fenerbahçeli yöneticiler şaştı kaldı! Ferdi Kadıoğlu'nu sordular, 'Galatasaray' yanıtı aldılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.