Bursaspor yükselişe geçti

Yeşil-beyazlılar, oynadığı güzel futbolun hakkını son 3 maçta aldı. Lige istediği gibi başlayamayan ve 7 haftada 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan timsah, son 3 maçta topladığı puanlarla yükselişe geçti. Sırasıyla Ankaragücü'nü mağlup eden Bursaspor, deplasmanda Galatasaray ile berabere kaldıktan sonra sahasında A.Alanyaspor maçından galip geldi. Son 3 maçta 7 puan toplayan yeşil-beyazlılar, 12 puana yükseldi.

Takımın en golcüsü Aytaç

Öte yandan Bursaspor'da en çok gol atan futbolcu Aytaç Kara oldu. Diafra Sakho ile birlikte 2 golü bulunan tecrübeli orta saha oyuncu dün fileleri havalandırarak bu sayıyı 3'e çıkarttı. Ayrıca yetenekli futbolcu oynadığı futbolla da taraftarların sevgisini kazandı. Orta alanda Stephane Badji ile birlikte uyum içerisinde oynayan yetenekli futbolcu, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.

