SPOR

Bursaspor yükselişe geçti

BURSASPOR HABERLERİ  | 27.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

Bursaspor, oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayarak yükselişe geçti.

Bursaspor yükselişe geçti

Yeşil-beyazlılar, oynadığı güzel futbolun hakkını son 3 maçta aldı. Lige istediği gibi başlayamayan ve 7 haftada 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan timsah, son 3 maçta topladığı puanlarla yükselişe geçti. Sırasıyla Ankaragücü'nü mağlup eden Bursaspor, deplasmanda Galatasaray ile berabere kaldıktan sonra sahasında A.Alanyaspor maçından galip geldi. Son 3 maçta 7 puan toplayan yeşil-beyazlılar, 12 puana yükseldi.

Takımın en golcüsü Aytaç

Öte yandan Bursaspor'da en çok gol atan futbolcu Aytaç Kara oldu. Diafra Sakho ile birlikte 2 golü bulunan tecrübeli orta saha oyuncu dün fileleri havalandırarak bu sayıyı 3'e çıkarttı. Ayrıca yetenekli futbolcu oynadığı futbolla da taraftarların sevgisini kazandı. Orta alanda Stephane Badji ile birlikte uyum içerisinde oynayan yetenekli futbolcu, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.

PARTNERSultanın araba sayısına inanamayacaksınız!Sultanın araba sayısına inanamayacaksınız!
Bursaspor'da Diafra Sakho sakatlandıBursaspor'da Diafra Sakho sakatlandı
Bursaspor 3 puana odaklandıBursaspor 3 puana odaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bursaspor Galatasaray ankaragücü

En Çok Okunan Haberler

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Guangzhou Evergrande Talisca'yı bonservisiyle birlikte aldı

Guangzhou Evergrande Talisca'yı bonservisiyle birlikte aldı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor'da Stancu gole hasret

Bursaspor'da Stancu gole hasret

Bursaspor yükselişe geçti

Bursaspor yükselişe geçti

Bursaspor'da Diafra Sakho sakatlandı

Bursaspor'da Diafra Sakho sakatlandı

Bursaspor 3 puana odaklandı

Bursaspor 3 puana odaklandı

Bursaspor'da hedef 8'de 8 yapmak

Bursaspor'da hedef 8'de 8 yapmak

Bursaspor yerli futbolcularla sahaya çıkıyor

Bursaspor yerli futbolcularla sahaya çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.