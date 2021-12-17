Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sportif direktörlük için Deniz Kolgu ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüze daha önce futbolcu olarak önemli hizmetler veren Deniz Kolgu, yönetim kurulumuzun kararıyla sportif direktörlük görevine getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

