Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak’a milli davet

Ümit Milli Takım'ın 13 Ekim 2020 Salı günü İngiltere U21 Milli Takımı ile İngiltere'de oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosu açıklandı.
Aday kadroya Bursaspor'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak da davet edildi. Kapacak’ın da yer aldığı aday kadro, 5 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de İstanbul’da toplanacak.
(İHA)
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