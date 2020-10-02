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Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak’a milli davet

FUTBOL HABERLERİ  | 02.10.2020 09:24 | Son Güncelleme

Bursaspor’un genç yıldız adayı Burak Kapacak, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildi.

Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak’a milli davet

Ümit Milli Takım'ın 13 Ekim 2020 Salı günü İngiltere U21 Milli Takımı ile İngiltere'de oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya Bursaspor'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak da davet edildi. Kapacak’ın da yer aldığı aday kadro, 5 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de İstanbul’da toplanacak.

(İHA)

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