Bursasporlu Muhammet Şengezer'e Sevilla, Atletico Madrid ve Galatasaray talip

Spor Toto Süper Lig'den küme düşen Bursaspor oyuncu satışı gerçekleştirerek finansal durumunda rahatlama yaşamak istiyor. Bursaspor'un genç kalecisi Muhammet Şengezer ise hem Türkiye'deki hem de Avrupa'daki takımların gözdesi durumunda.
İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla, Muhammet Şengezer'in transferi konusunda istekli. Genç kalecinin transfer edilmesi yönünde bir rapor hazırladı. Bu transferin bu yaz yaşanma ihtimali de mevcut. Diğer bir İspanyol ekibi Atletico Madrid'in şu an bir girişimi yok ama bu konuda bir çalışma yapmaları bekleniyor.
MUHAMMET'İ GALATASARAY DA İSTİYOR
Öte Muhammet Şengezer, yandan Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray'ın da listesinde. Sarı-kırmızılı takım bu transferi bitirmek istiyor. Bursaspor ise Muhammet'i kolay kolay bırakmak istemiyor.
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama
Trabzonspor'dan borç açıklaması
Galatasaray, üçüncü transferini de duyurdu
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Galatasaray 3 transferi art arda açıkladı
F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması
Beşiktaş'tan Avcı ve Boyd itirafı!
Trabzon'dan Beşiktaş'a çalım!
Selçuk Şahin'e sürpriz teklif
Akın Barhan'a veda
Adana Demir'e Suriyeli orta saha
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Beşiktaş Futbol Direktörü açıkladı: Kendisiyle görüşüyoruz
Onyekuru'lu Nijerya tek golle güldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum