SPOR

Bursasporlu taraftar, Beşiktaşlı taraftarı linç etti!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.09.2018 16:01 | Son Güncelleme

Sosyal medyada bugün paylaşılan bir video gündeme oturdu. Görüntülerde Bursasporlu taraftarların, Beşiktaşlı bir taraftarı linç etmeye çalıştıkları görülüyor. Konuyla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken taraftarın durumu ise bilinmiyor...

Bursasporlu taraftar, Beşiktaşlı taraftarı linç etti!

Spor Toto Süper Lig 7. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Bursaspor’un taraftarlarının karıştığı bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maç için Bursa’dan otobüslerle Sivas’a doğru yola çıkan Bursasporlu taraftarların, tek başına gördükleri Beşiktaşlı taraftara saldırdığı görüntüler şok etkisi yarattı.

Dinlenme tesisinde karşılaştıkları Beşiktaşlı taraftara tekme tokat saldıran onlarca Bursaspor taraftarını etraftaki insanlar güçlükle sakinleştiriyor. Konuyla ilgili resmi makamlardan bir açıklama yapılmazken taraftarın durumu ise bilinmiyor. (Skor)

PARTNERİş birliği: Artık beynimize de hakim olacak! İş birliği: Artık beynimize de hakim olacak!
Sivas'ı Robinho uçurdu!Sivas'ı Robinho uçurdu!
Arda Turan gerçeği ortaya çıktı! Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''

''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''

Cocu 2 yıldızı kadro dışı bıraktı!

Cocu 2 yıldızı kadro dışı bıraktı!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

FB TV'nin başına Beşiktaşlı isim!

FB TV'nin başına Beşiktaşlı isim!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursasporlu taraftar, Beşiktaşlı taraftarı linç etti!

Bursasporlu taraftar, Beşiktaşlı taraftarı linç etti!

Sivas'ı Robinho uçurdu!

Sivas'ı Robinho uçurdu!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

Kartal evinde kanatlandı

Kartal evinde kanatlandı

Alanya seriyi sürdürdü

Alanya seriyi sürdürdü

Fırtına gibi geri döndüler!

Fırtına gibi geri döndüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.