BURSLULUK PARASI 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? MEB İOKBS Ocak ayı bursluluk ödemeleri sorgulama ekranı

Bursluluk parası Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sınavda başarı sağlayanlara veriliyor. Sınav, ortaokul 5,6,7,8, ve lise 9, 10 ve 11’nci sınıfta öğrenci olan kişiler için yapılıyor. 2023 Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte güncel burs tutarları öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bursluluk parası 2023 yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 BURSLULUK PARASI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Bursluluk parası bir senede iki defa belirlenmektedir. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL’ye çıkarılmıştı. Burs ücreti yüzde 40 zamlanmıştı.

Yeni yılda geçerli olacak İOKBS burs ücretine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat burs ücretine yüzde 30 zam yapılması halinde İOKBS burs ücreti 860 TL olacak.

Konuyla dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ÖNCEKİ YILLARDA İOKB ÜCRETLERİ

Geçtiğimiz yılların burs ücretleri:

2021: (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL, (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022: (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL, (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL

BURSLULUK ÜCRETİ NE ZAMAN HESAPLARA YATAR?

Bursluluk ücretleri, öğrenci hesaplarına her ay yatırılmaktadır. Bursluluk ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilir. 2023 yılının Ocak ayı burs ödemelerinin ayın 25’ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

