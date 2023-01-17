EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. BURSLULUK PARASI 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? MEB İOKBS Ocak ayı bursluluk ödemeleri sorgulama ekranı

BURSLULUK PARASI 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? MEB İOKBS Ocak ayı bursluluk ödemeleri sorgulama ekranı

17.01.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk parası (İOKBS) 2023 Ocak ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. İhtiyaç sahibi öğrencilere verilen bu destek ödemesi geçtiğimiz sene Temmuz ayı itibariyle 663 TL olmuştu. Asgari ücretin yanı sıra memur ve emekli maaşları gibi çok sayıda alanda yeni ödeme tutarları belirlendi. Peki, bursluluk parası 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? İşte MEB İOKBS 2023 Ocak ayı bursluluk ödemeleri sorgulama ekranı...

BURSLULUK PARASI 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? MEB İOKBS Ocak ayı bursluluk ödemeleri sorgulama ekranı

Bursluluk parası Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sınavda başarı sağlayanlara veriliyor. Sınav, ortaokul 5,6,7,8, ve lise 9, 10 ve 11’nci sınıfta öğrenci olan kişiler için yapılıyor. 2023 Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte güncel burs tutarları öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bursluluk parası 2023 yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 BURSLULUK PARASI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Bursluluk parası bir senede iki defa belirlenmektedir. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL’ye çıkarılmıştı. Burs ücreti yüzde 40 zamlanmıştı.

Yeni yılda geçerli olacak İOKBS burs ücretine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat burs ücretine yüzde 30 zam yapılması halinde İOKBS burs ücreti 860 TL olacak.

Konuyla dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ÖNCEKİ YILLARDA İOKB ÜCRETLERİ

Geçtiğimiz yılların burs ücretleri:

2021: (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL, (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022: (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL, (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL

BURSLULUK ÜCRETİ NE ZAMAN HESAPLARA YATAR?

Bursluluk ücretleri, öğrenci hesaplarına her ay yatırılmaktadır. Bursluluk ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilir. 2023 yılının Ocak ayı burs ödemelerinin ayın 25’ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF sınav giriş yerleri duyuruldu!AÖF sınav giriş yerleri duyuruldu!
İOKBS sınavı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?İOKBS sınavı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor?e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor?

En Çok Okunan Eğitim Haberler

BİLSEM ne zaman, sınav tarihi açıklandı mı?

BİLSEM ne zaman, sınav tarihi açıklandı mı?

e-Okul ne zaman kapanıyor?

e-Okul ne zaman kapanıyor?

Rekabet Kurulu'ndan Ankara ve İstanbul'daki bazı özel okullara soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Ankara ve İstanbul'daki bazı özel okullara soruşturma

Takdir teşekkür kaç puanla alınır? Takdir teşekkür hesaplama!

Takdir teşekkür kaç puanla alınır? Takdir teşekkür hesaplama!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.