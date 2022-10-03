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Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2022 İOKBS bursu ne kadar?

03.10.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınav sonuçlarının 23 Eylül tarihinde açıklanmasının ardından İOKBS bursluluk parası ile ilgili detaylar sorgulanmaya başladı. 2022 İOKBS'ye (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) katılarak burstan faydalanmak isteyen çok sayıda öğrenci internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2022 İOKBS bursu ne kadar? 2022 İOKBS bursları hakkında merak edilen soruların yanıtları...

Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2022 İOKBS bursu ne kadar?

Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için yapılan bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Pazar günü tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçlarına ilişkin 23 Eylül tarihinde açıklamada bulunuldu. Açıklamanın ardından burs miktarı ve yatacağı tarih gibi detaylar merak konusu oldu. 2022 İOKBS burs miktarı, bursluluk parasının yatacağı tarih ve pek çok detay haberimizde...

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BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK 2022?

Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

İOKBS'de en yüksek puanı alanlar İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır.

Burs ücretleri her sene memur maaşlarına endeksli olarak artmaktadır.

Enflasyon rakamlarının ardından bu miktarın değişmesi söz konusudur.

Burs ücretlerinde senede 2 kez iyileştirme yapılır.

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Yıllara Göre Burs ücretleri:

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

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