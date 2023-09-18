BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR: 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından yapılacak açıklamanın ardından T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek. Tek oturumda yapılan ve 100 soru sorulan İOKBS'ye giren adaylar için tarih bilgisi geçtiğimiz günlerde açıklandı. İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Meb.gov.tr İOKBS Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları 2023, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek.

Ayrıca okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.