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BURSLULUK SINAV SONUCU 2023 MEB.GOV.TR: MEB ile Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İOKB sonuç sorgulama ekranı

21.09.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 Eylül Pazar günü İOKB sınavına giren İlköğretim 5,6,7,8. ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri sorunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Gözler, MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, meb.gov.tr İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı...

Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından yapılacak son dakika açıklaması sonrası T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek. Tek oturumda yapılan ve 100 soru sorulan İOKBS'ye giren adaylar için tarih bilgisi geçtiğimiz günlerde açıklandı. İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Meb.gov.tr İOKBS Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları 2023, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek.

Ayrıca okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS BURLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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