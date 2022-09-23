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BURSLULUK SINAV SONUCU AÇIKLANDI! Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2022? İOKBS sonuç sorgulama ekranı!

23.09.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, sorusunun yanıtı 4 Eylül Pazar günü yapılan 2022 İOKBS'ye (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sonrası merak konusu oldu. Burstan faydalanmak isteyen çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği sınavın sonuçları bugün belli oldu. Peki, İOKBS kaç puanla kazanılır 2022? Bursluluk sınavı taban puanları açıklandı mı? İşte İOKBS sonuç sorgulama ekranı...

BURSLULUK SINAV SONUCU AÇIKLANDI! Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2022? İOKBS sonuç sorgulama ekranı!

Bursluluk sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları merak konusu oldu. Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için yapılan bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklandı. Peki, Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2022? Bursluluk sınavı taban puanları açıklandı mı? İOKBS sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

İOKBS'yi kazanabilmeleri için öğrencilerin belirlenen başarı ortalamasını yakalamaları gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM), internet üzerinden sonuçları erişime açıldı.

BURSLULUK SINAV SONUCU EKRANI

2022 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonucu için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2022_DPY_Sonuc_Kasdfk34apc/index.asp

İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

İOKBS'de en yüksek puanı alanlar İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır.

Burs ücretleri her sene memur maaşlarına endeksli olarak artmaktadır.

Enflasyon rakamlarının ardından bu miktarın değişmesi söz konusudur.

Burs ücretlerinde senede 2 kez iyileştirme yapılır.

Yıllara Göre Burs ücretleri:

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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