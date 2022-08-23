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Bursluluk sınavı 2022 ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı tarihi belli mi, giriş belgesi nasıl alınır?

23.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. MEB 2022 yılında gerçekleşecek olan İOKBS bursluluk sınavı için tarihleri açıklamıştı. Peki bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı giriş belgeleri nasıl alınır?

Bursluluk sınavı 2022 ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı tarihi belli mi, giriş belgesi nasıl alınır?

Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavına az bir zaman kaldı. MEB tarafından her sene düzenlenen bursluluk sınavı için giriş belgesi ve sınav takvimi merak edildi. Peki MEB İOKBS bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2022 bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?

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BURSLULUK SINAVI 2022 NE ZAMAN?

2022 bursluluk sınavı, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmeye devam ediyor. Ortaokullarda 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen 2022 bursluluk sınavı için MEB tarih verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 Eylül'de yapılacak, sınavın sonuçları ise 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.

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BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ALINIR?

2022 bursluluk sınavı için sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr üzerinden sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.


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