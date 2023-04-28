BURSLULUK SINAVI BAŞVURU 2023: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? MEB.gov.tr İOKBS başvuru ekranı!

Bursluluk sınavı başvuru sürecine ilişkin bilgi edinmek isteyenler konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara da hız verdi. Geçtiğimiz sene başvurular 21 Nisan'da başlamıştı. Şimdi gözler bursluluk sınavı (İOKBS) başvuru tarihleri ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte ayrıntılar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk sınavı (İOKBS) kılavuzunun yayınlanması ile başvuru takvimi de netleşmiş olacak. Konuya ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Beklenen açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavı başvuruları yüz yüze ya da internet üzerinden yapılabilir.

Başvuru işlemleriMilli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde gerçekleştirilebilecek.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

