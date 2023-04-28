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BURSLULUK SINAVI BAŞVURU 2023: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? MEB.gov.tr İOKBS başvuru ekranı!

28.04.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuru süreci ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Sınav tarihi ortaokul 5,6,7,8'inci sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrenci velileri tarafından internette sorgulanmaya başlandı. Bahsi geçen sınavda başarılı olan kişiler 12 ay boyunca burs desteği alacak. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU 2023: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? MEB.gov.tr İOKBS başvuru ekranı!

Bursluluk sınavı başvuru sürecine ilişkin bilgi edinmek isteyenler konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara da hız verdi. Geçtiğimiz sene başvurular 21 Nisan'da başlamıştı. Şimdi gözler bursluluk sınavı (İOKBS) başvuru tarihleri ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte ayrıntılar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk sınavı (İOKBS) kılavuzunun yayınlanması ile başvuru takvimi de netleşmiş olacak. Konuya ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Beklenen açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavı başvuruları yüz yüze ya da internet üzerinden yapılabilir.

Başvuru işlemleriMilli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde gerçekleştirilebilecek.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

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