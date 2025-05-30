Bursluluk Sınavı sonuçları 2025 sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk Sınavı sonuçlarını tıkla öğren: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için bekleyiş sona erdi. 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları, bugün meb.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları daha önce yayımlanmıştı.

SORGULAMA EKRANI

Bursluluk sınavı sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Adayların sonuçlara ulaşmak için şu adımları izlemesi gerekiyor:

meb.gov.tr adresine giriş yapın.

Sonuç sorgulama ekranında T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi (gün, ay, yıl) girin.

Ekranda görünen güvenlik kodunu ilgili alana yazın.

“Sorgula” butonuna tıklayarak sonucunuzu öğrenin.

Bu adımları takip eden öğrenciler, sınav sonuçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde görüntüleyebilir. Sisteme erişimde herhangi bir sorun yaşanmaması için adayların doğru bilgileri girmesi önem taşıyor.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin burs ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre, okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren başlatılacak. Ancak, parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi gereğince bursluluk hakkından yararlanamıyor. Bu hüküm, “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez” şeklinde ifade ediliyor.

BURSLULUK SINAVI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

İOKBS, her yıl binlerce öğrenciye maddi destek sağlamak amacıyla düzenleniyor. Sınav, öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, burs almaya hak kazanan öğrenciler, eğitim süreçlerinde ekonomik rahatlama elde edecek. Adayların, sınav sonuçlarını kontrol ederek bursluluk durumlarını öğrenmeleri ve gerekli kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Bursluluk sınavı sonuçlarınızı hemen sorgulamak için meb.gov.tr adresini ziyaret edin!