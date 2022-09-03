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Bursluluk sınavına geri sayım devam ediyor! 2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün?

03.09.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı için geri sayımda son güne girildi. Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ve sınav giriş belgelerinin ne zaman alınacağı merak edildi. Burstan faydalanmak isteyen pek çok öğrenci 2022 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) başvurusunda bulundurlar. Başvuruların ardından gözler İOKBS sınav tarihine çevrildi. Peki, 2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün? Bursluluk sınavı giriş belgeleri nasıl alınır? İşte yanıtları...

Bursluluk sınavına geri sayım devam ediyor! 2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün?

İOKBS bursluluk sınavı için başvurular 21 Nisan 2022 – 13 Mayıs 2022 tarihlerinde tamamlandı. Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavı öğrenciler tarafından bekleniyor. MEB tarafından her sene düzenlenen bursluluk sınavı için giriş belgesi ve sınav takvimi merak edildi. Peki MEB İOKBS bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2022 bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2022 İOKBS hakkındaki detaylar...

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BURSLULUK SINAVI 2022 (İOKBS) NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2022 bursluluk sınavı, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmeye devam ediyor. Ortaokullarda 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen 2022 bursluluk sınavı için MEB tarih verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 Eylül'de yapılacak, sınavın sonuçları ise 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

2022 bursluluk sınavı için sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr üzerinden sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

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İOKBS bursluluk sınavı meb
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