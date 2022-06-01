Buse İskenderoğlu sezonu açtı! 'Bronzlaşma mevsimi'

Show TV ekranlarının sevilen magazin programları 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'nde sürpriz bir değişiklik yaşanmıştı. Programın sunucusu Buse İskenderoğlu önceki gün son yayınını gerçekleştirerek, kariyerine yurt dışında yeni bir yön vermek için yaklaşık 4 yıldır keyifle sunduğu programa veda etmişti.

İskenderoğlu, programa veda ettikten sonra soluğu tatilde aldı. Tatilden bikinili fotoğraflarını paylaşan Buse İskenderoğlu'nun pozları sosyal medyayı adeta salladı. Fotoğraflarını 'bronzlaşma mevsimi' notuyla paylaşan İskenderoğlu'nun bikinili kareleri binlerce beğeni aldı.





