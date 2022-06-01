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Buse İskenderoğlu sezonu açtı! 'Bronzlaşma mevsimi'

01.06.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanan magazin programının sunuculuğunu bıraktıktan sonra soluğu tatilde alan Buse İskenderoğlu'nun 'bronzlaşma mevsimi' notuyla paylaştığı bikini fotoğrafları binlerce beğeni aldı.

Buse İskenderoğlu sezonu açtı! 'Bronzlaşma mevsimi'

Show TV ekranlarının sevilen magazin programları 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'nde sürpriz bir değişiklik yaşanmıştı. Programın sunucusu Buse İskenderoğlu önceki gün son yayınını gerçekleştirerek, kariyerine yurt dışında yeni bir yön vermek için yaklaşık 4 yıldır keyifle sunduğu programa veda etmişti.

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İskenderoğlu, programa veda ettikten sonra soluğu tatilde aldı. Tatilden bikinili fotoğraflarını paylaşan Buse İskenderoğlu'nun pozları sosyal medyayı adeta salladı. Fotoğraflarını 'bronzlaşma mevsimi' notuyla paylaşan İskenderoğlu'nun bikinili kareleri binlerce beğeni aldı.

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Buse İskenderoğlu
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