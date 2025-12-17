MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den milletvekili adayı mı oluyor? Yakınları da şaşırdı

Tolga Karel, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun 2028 yılında AK Parti'den milletvekili adayı olacağını öne sürmüştü. Yakınları şaşıran oyuncunun konu hakkındaki fikri ortaya çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den milletvekili adayı mı oluyor? Yakınları da şaşırdı

ABD'de yaşayan Tolga Karel geçtiğimiz günlerde Kenan İmizrlaıoğlu'yla ilgili bir iddia gündeme getirdi.

Karel "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Hanımı Sinem de okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun" demişti.

Tolga Karel'in iddiası sonrası ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncunun yakınları da şaşırdı. Müge Dağıstanlı paylaşımında şunları söyledi:

Kenan İmirzalıoğlu AK Parti den milletvekili adayı mı oluyor? Yakınları da şaşırdı 1

"Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028’de AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti. Bu bilgiyi ilk ortaya atan kişi oyuncu Tolga Karel’di… Doğrusu şu; İmirzalıoğlu’nun herhangi bir partiden milletvekili adayı olmak, siyasete girmek gibi bir düşüncesi yok.

Konuyla ilgili “Gerçek mi?” diye soran yakınlarına “Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. İşim oyunculuk” diyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevgilisi bakın kimmiş! Güzelliğiyle hayran bıraktıSevgilisi bakın kimmiş! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Vahşetin detaylarını anlattı: "Talaşların arasından parçalarını toplayıp..."Vahşetin detaylarını anlattı: "Talaşların arasından parçalarını toplayıp..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.