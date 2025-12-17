Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den milletvekili adayı mı oluyor? Yakınları da şaşırdı

ABD'de yaşayan Tolga Karel geçtiğimiz günlerde Kenan İmizrlaıoğlu'yla ilgili bir iddia gündeme getirdi.

Karel "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Hanımı Sinem de okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun" demişti.

Tolga Karel'in iddiası sonrası ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncunun yakınları da şaşırdı. Müge Dağıstanlı paylaşımında şunları söyledi:

"Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028’de AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti. Bu bilgiyi ilk ortaya atan kişi oyuncu Tolga Karel’di… Doğrusu şu; İmirzalıoğlu’nun herhangi bir partiden milletvekili adayı olmak, siyasete girmek gibi bir düşüncesi yok.

Konuyla ilgili “Gerçek mi?” diye soran yakınlarına “Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. İşim oyunculuk” diyor."