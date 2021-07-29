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Buse Naz Çakıroğlu: Bronz ve gümüş madalya bizim için yeterli değil

29.07.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde boksta kadınlar 51 kiloda çeyrek finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, hedefinin altın madalya olduğunu vurguladı.

Buse Naz Çakıroğlu: Bronz ve gümüş madalya bizim için yeterli değil

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'ı 3-2 yenen Buse Naz, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Rakibi karşısında geride kapattığı ilk raunda dikkati çeken Buse Naz, şöyle konuştu:

"Maça iyi başlayamadım. Burası olimpiyat, hiç kolay maçınız olmayacak. Altın madalyaya giden yol dört ağır maçtan geçiyor. Seri başı olduğum için ilk turu bay geçtim. Aslında bu da benim için dezavantaj oldu. Çünkü diğer rakiplerim ortama alıştı. Ben bunu bugün yaşadım. Beklentinin de büyük olduğunun farkındayım. Takım olarak buradan büyük başarılarla ayrılacağız. Boksta iki madalyamız var ama altınımız yok. Burada 3 altın madalya neden almayalım. Kadın takımımız çok güçlü. Altın madalyalar alabilecek kapasitedeyiz. Sevinmek için erken, çünkü altın madalya için buradayız. Bronz ve gümüş madalya bizim için yeterli değil."

Sosyal medyadan çok fazla mesaj aldığını anlatan başarılı boksör, "Antrenörümle birlikte ortak bir karar aldık ve sosyal medyayı kullanmıyorum. Bu yüzden onlara geri dönüş yapamıyorum. Yaklaşık 2 yıldır bu anı bekliyoruz. Okuyabildiğim kadar bütün mesajları okuyorum, Türk halkının dualarını ve desteğini hissediyorum. Okuyup onlara cevap vermek istiyorum ama inşallah altın madalyadan sonra hepsine geri dönüş yapacağım." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı salondan izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür eden Buse Naz, "Bakan Bey'le aramız çok iyi. Kendisine söyledim, arkadaşlarımın maçlarında daha fazla heyecanlanıyorum. Kardeşlerimin de başarmasını çok istiyorum. Bakanımız maçlarımızı yakından takip ediyor ve bizim için büyük moral oluyor. Antrenörlerimiz için de büyük moral bu. Ekran başında sabah saatlerinde bizi izleyen Türk halkına da teşekkürlerimi gönderiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit ise ilk maçlarda heyecanın olabileceğini belirterek, "Geride kapattığımız ilk raunttan sonra benim zerre kadar şüphem yoktu. Yapacağını biliyordum. Elimizden geleni yapacağız ve ülkemize altın madalya kazandıracağız." diye konuştu.

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Tokyo
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