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Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonu oldu

20.05.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı rakibi Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonu oldu

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda final maçına çıktı.

İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen olimpiyat ikincisi milli boksör, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alan ay-yıldızlı sporcu, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Milli boksör, tribünleri dolaşmasının ardından sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı.

Buse Naz Çakıroğlu, 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır'ın ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 2. şampiyonluğunu getirdi.

50 kiloda bronz madalyalar Özbek Aziza Yokubova ile İspanyol Laura Fuertes Fernandez'e gitti.

"DESTEKLEYEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

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Buse Naz Çakıroğlu: "Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Ev sahibi olduğumuz için stresliydik, onu da desteklerle birlikte attık. 3 hafta önce bir kovid geçirdim, beni çok zorladı ama herkes çok destek oldu. Onların üstüne bu şampiyonluğu alınca daha mutluyum. Gerçekten zor bir dönem geçirdim, umarım darısı bundan sonraki her maça"

BAKAN KASAPOĞLU, MİLLİLERİN YANINDA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı salonda izledi.

Maçlardan önce Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ne gelen Bakan Kasapoğlu, daha önceki günlerde mücadelelerini tamamlayan milli boksörler ile teknik ekibi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun yanında 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır oturdu. Kasapoğlu'na Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de eşlik etti.

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