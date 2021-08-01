Buse Naz Çakıroğlu Tokyo'da çeyrek finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 51 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, milli boksör Taylandlı Jutamas Jitpong'u mağlup ederek madalya almayı garantiledi.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Buse Naz, Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'la mücadele etti.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta 5 hakemin 4'ünden tam puan aldı. İkinci rauntta Buse Naz, rakibine vurduğu kroşelerle net bir üstünlük yakaladı ve 5 hakemin de tam puanını aldı.

Son rauntta temkinli olan ve üstünlüğünü koruyan Buse Naz Çakıroğlu, adını yarı finale yazdırdı.

BAKAN, BUSE NAZ'I TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale çıkarak madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Kokugikan Arena'da Buse Naz'ın karşılaşmasını tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcuyu yalnız bırakmadı.

Müsabaka sonrası ringin kenarına gelen Kasapoğlu, burada milli sporcu ve antrenörü Nazım Yiğit'le bir süre sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, altın madalya yolundaki milli sporcuya sonraki karşılaşmaları için de başarılar diledi.

