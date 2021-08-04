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Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda finale yükseldi

04.08.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 51 kiloda Çin Taipeisi'nden (Tayvan) Hsiao-Wen Huang'ı yenerek finale yükseldi. Tokyo 2020'de finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, bu başarıya ulaşan ilk kadın boksörümüz olarak tarihe geçti. Öte yandan Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Busenaz Sürmeneli de olimpiyatlarda finale yükselerek Türk kadın boks tarihinde bir ilke imza attı.

Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda finale yükseldi

Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı.

Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.

Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı. Buse Naz'ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te yapılacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.

BUSENAZ SÜRMENELİ DE FİNALDE

Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kiloda Hintli rakibi Lovlina Borgohain karşısında yarı final mücadelesini kazanarak finale yükseldi. Bu sonucunda ardından Sürmeneli, Çakıroğlu'nun ardından Busenaz Sürmeneli de Olimpiyatlar'da finale yükselerek Türk kadın boks tarihinde bir ilke imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Busenaz Sürmeneli
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
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helal olsun sana buse.. gururumuzsun
Maşallah nazar değmesin. altın sana yakışır

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