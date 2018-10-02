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Buse Terim'den açıklama: Dünyayı kadınlar kurtaracak

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

Buse Terim Instagram'da yaptığı paylaşımlara kilosuyla ilgili gelen yorumlara isyan etmişti! Terim kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti

Buse Terim'den açıklama: Dünyayı kadınlar kurtaracak

Fatih Terim'in kızı Buse Terim hamilelikten sonra kilo aldığı için takipçilerinden çirkin yorumlar almış ve bu duruma isyan etmişti! Terim'in isyanından sonra kadınlar Buse Terim'e dayanışma mesajları göndermişti.

Gelen mesajların ardından Buse Terim bir paylaşım daha yaparak kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Didem Soydan'dan Buse Terim'e destek!Didem Soydan'dan Buse Terim'e destek!

İşte Buse Terim'in o paylaşımı:

"Dün gelen yüzlerce destek mesajı için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İlk defa bir konuda özellikle biz kadınların böyle güçlü bir şekilde birleştiğini ve yan yana durduğunu gördüm. Demek ki hepimiz aynı amaçtan bıktık artık. Bir şeyin altını tekrar çizmek istiyorum. İsyan ettiğim şey kadının kadına yaptığı psikolojik şiddetti. Bizim birbirimize karşı özellikle sosyal medyada yaptığımız acımasızlıktı. Kadınları bir kalıbın içine koymaya çalışmamak gerektiğini, ve kadınların aslında dünyayı kurtarırken ona sadece “vücut” “beden” ve “kilo” olarak bakmamak gerektiğineydi isyanım..

KADINLARIN BİR KALIP İÇİNE SOKULMASINA KARŞI ÇIKACAĞIM

Dün bana destek mesajı atanlara da aynı cevabı verdim. Hayat boyu bu “kilo” şiddetinin karşısında duracağım ve kadınların bir kalıp içerisine sokulmasına karşı çıkacağım dedim. Beni sokakta, AVM’de, parkta, restaurantta gördüğünüzde de “aaa ne kadar kiloluymuş” diyen gözlerle bakmayın bana. Gelin birbirimizin daha güzel taraflarını görelim, gelin hep omuz omuza birbirimize destek olalım. Çünkü ne diyorduk “Dünyayı kadınlar kurtaracak”.. Hepinizi çok seviyorum..."

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Didem Soydan'dan Buse Terim'e destek! Didem Soydan'dan Buse Terim'e destek!
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