Buse Terim'den açıklama: Dünyayı kadınlar kurtaracak

Fatih Terim'in kızı Buse Terim hamilelikten sonra kilo aldığı için takipçilerinden çirkin yorumlar almış ve bu duruma isyan etmişti! Terim'in isyanından sonra kadınlar Buse Terim'e dayanışma mesajları göndermişti.

Gelen mesajların ardından Buse Terim bir paylaşım daha yaparak kendisine destek verenlere teşekkür etti.

İşte Buse Terim'in o paylaşımı:

"Dün gelen yüzlerce destek mesajı için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İlk defa bir konuda özellikle biz kadınların böyle güçlü bir şekilde birleştiğini ve yan yana durduğunu gördüm. Demek ki hepimiz aynı amaçtan bıktık artık. Bir şeyin altını tekrar çizmek istiyorum. İsyan ettiğim şey kadının kadına yaptığı psikolojik şiddetti. Bizim birbirimize karşı özellikle sosyal medyada yaptığımız acımasızlıktı. Kadınları bir kalıbın içine koymaya çalışmamak gerektiğini, ve kadınların aslında dünyayı kurtarırken ona sadece “vücut” “beden” ve “kilo” olarak bakmamak gerektiğineydi isyanım..

KADINLARIN BİR KALIP İÇİNE SOKULMASINA KARŞI ÇIKACAĞIM