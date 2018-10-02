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Didem Soydan'dan Buse Terim'e destek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

Model Didem Soydan sosyal medya hesabından Buse Terim'e destek oldu! Soydan kendisine de gelen taciz ve hakaretlerle nasıl mücadele ettiğini de açıkladı

Didem Soydan'dan Buse Terim'e destek!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in kısa bir süre önce doğum yapan kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan acımasız yorumlara isyan etmiş ve Terim’in bu haklı tepkisi kısa sürede özellikle ünlü kadınlar arasında ses getirmişti.

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Sosyal medya hesabından Buse Terim’in tepkisine ilk desteği veren isim şarkıcı Hadise oldu. Kadınların hemcinslerini böylesine acımasızca eleştirmesine hayret eden Hadise bu tepkileri kınadı.

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DİDEM SOYDAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Model Didem Soydan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Buse Terim’e olan desteğini gösterdi. Kendisinin de bu tarz sosyal medya hakaretlerine maruz kaldığını belirten Soydan, benzeri hakaret dolu içerikleri mahkemeye verdiğini ve buradan kazandığı paralarla kız öğrencileri okuttuğunu söyleyerek şimdiye kadar sakladığı bir gerçeğin de ortaya çıkmasını sağladı.

Soydan yaptığı açıklamada "Eleştiri adı altında yapılan iftiralar, aşağılamalar, ağıza alınmayacak cinsel tacizler ile kötülüğün başka yüzünü tanımlayan bir çukur hatta" diyerek kendisine hakaret edenleri ifşa ettiğini ve mahkemeye verdiğini açıkladı.

İşte Didem Soydan’ın o paylaşımları:

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