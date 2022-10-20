Buse Varol Alişan'ın zor zamanlarını anlatırken ağladı! "Kapanmayacak bir yara"

Alişan'ın karısı Buse Varol açıklamalarıyla gündem oldu. Buse Varol, eşi Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettiği dönemi ve sonrasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Eşiyle zor dönemler geçirdiğini ve ilişkilerinin şimdi iyi gittiğini söyleyen ve bu konuda konuşmak istemeyen Buse Varol, Sabah TV'de Yasemin Döngel'in sunduğu 'Yasemİnce İtiraflar' programına konuk oldu.

"ALİŞAN SU İÇERKEN BİLE..."

Buse Varol Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra çok zorluk yaşadığını söyleyerek "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum. Aldığı nefesi bile sorgulayabiliyor insan. Yaşamayan anlamaz. Benim çocuklarım amcasını göremeyecek hiç anısı olmayacak bu kötü bir şey" dedi.

Buse Varol Alişan'ın sorumlulukları olduğunu söyleyerek hayata dönmek ve çalışmak durumunda olduğunu da ifade etti. Ağlayarak "Kapanmayacak bir yara" diyen Varol "Umarım acısı hafifler" dedi.

