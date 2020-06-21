Buse Varol hamile mi? Alişan açıkladı: Doktora gideceğiz

2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, geçtiğimiz sene çocukları Burak'ı kucaklarına aldı. Okan Kurt'un geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımı, "Alişan-Buse Varol çifti ikinci kez bebek bekliyor" şeklinde yorumlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alişan, yeniden çocuk sahibi olmayı istediklerini ve önümüzdeki günlerde bu durum kesinleştiğinde duyuracaklarını ifade etti. 2. Sayfa'ya konuşan Alişan, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci çocuğu çok istiyoruz. İstediğimizi herkes biliyor, saklamıyoruz. Daha doktora gitmedik. Önümüzdeki hafta doktora gideceğiz. Ondan sonra hamilelik durumunu öğreneceğiz. Ben böyle bir şeyi saklamam. Doktora gidelim, ondan sonra inşallah böyle bir şey varsa duyuracağız. Neden saklayalım? Hatta Okan Kurt önceki gün sosyal medyada "Yeni yaşında, yeni bebeğin sana en büyük hediye olur" falan yazdı.

Ben Okan'ı aradım ve "Gözünü seveyim yazdığını değiştir. Temenni gibi yaz ki insanlar yanlış anlamasın" dedim ama insanlar yanlış anlamış."